МТС FASHION поможет юным дизайнерам из Хабаровского края ворваться в мир высокой моды

МТС и Модный дом JULIA DALAKIAN при поддержке Министерства культуры Хабаровского края организует открытый мастер-класс известного московского дизайнера одежды. Событие пройдет 25 ноября в 14:00 в Хабаровском технологическом колледже по адресу ул. Московская, 6.

На мастер-классе Юлия Далакян разберет эскизы юных дизайнеров в возрасте от 11 до 18 лет, отправивших свои работы на сайт проекта «Поколение М» — в разделе конкурсов «MTS-Fashion». На сегодняшний день подростки Хабаровского края отправили на конкурс уже более 30 эскизов одежды. Работа по созданию эскизов сейчас ведется в различных учебных и творческих объединениях Хабаровского края. Активное участие в конкурсе принимают студенты Хабаровcкого технологического колледжа, центра эстетического воспитания детей «Отрада», а также образцовый коллектив из поселка Некрасовка «Пластилиновая Ворона».

Региональный этап конкурса по направлению fashion для юных модельеров продлиться до 23 ноября. Лучшие работы определит звёздный наставник проекта - знаменитый российский дизайнер Юлия Далакян. Трех победителей ждет индивидуальная консультация с ней и специальный подарок от МТС. Кроме того, все участники автоматически вступят в борьбу за приз федерального этапа конкурса – поездку в Москву и стажировку в одном из ведущих модных домов России.

- О том, как не бояться самовыражаться, демонстрировать свое видение всему миру и стать профессиональным дизайнером мы поговорим на мастер-классе. Я выступаю наставником образовательного проекта МТС «Поколение М» уже несколько лет и вижу, как много этот проект дает в регионах для развития fashion индустрии. Все больше студентов стремятся на эту специальность в средние и высшие учебные учреждения. Но помимо просветительской цели проекта, есть и важная благотворительная. Этот проект учит детей тому, что своим творчеством, своей активностью и хорошими поступками мы можем менять жизнь других людей. Дети рисуют эскиз, регистрируются на сайте проекта, размещают работу – за каждое действие компания МТС направляет +1 рубль на «Счетчик добра». Таким образом было собрано уже более 22 миллионов рублей, которые были направлены на лечение детей, - поделилась дизайнер Юлия Далакян.

«MTS-Fashion» - часть всероссийского детского образовательно-благотворительного проекта «Поколение М». Загружая работы, участники помогают тяжелобольным сверстникам. За просмотры работ МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. Целью проекта «Поколение М» является предоставление ребятам из разных регионов страны уникальных бесплатных возможностей для развития их творческих способностей и формирования условий для социального лифта российской молодежи.

О Доме моды Юлии Далакян

С призванием Юлия Далакян определилась еще в детстве: была уверена, что будет создавать одежду.

Далее были годы работы в Доме Моды Вячеслава Зайцева, учебы в Текстильном институте им Косыгина, участие в модных показах в Милане, Берлине, Брюсселе и других международных центрах моды, работа дизайнером в команде Домом моды Roberto Cavalli. Знаменитые на весь «мятые рубашки» с вставками из кружев – это изобретении Юлии Далакян.

Первая коллекция Юлии Далакян была создана в 1989 году и показана на конкурсе в Милане, где Юлия получила золотую медаль.

В этом же году молодой дизайнер открыла авторское ателье «Джулия». С тех пор уже более тридцати лет имя Юлии Далакян присутствует на российском модном рынке. Ни на один сезон не остановило свою работу.

За эти годы дизайнер Юлия Далакян прошла путь от авторского ателье до полноценного Дома моды.

Julia Dalakian – один из самых узнаваемых брендов на российском рынке. Основатель и дизайнер Юлия Далакян не только создает коллекции pret-a-porter, но также разрабатывает образы для театра и кино, шоу, работает ателье премиум класса, а также создает корпоративную одежду для ресторанных холдингов, крупных компаний, косметических брендов.

В рамках «МТС FASHION» в Хабаровске Юлия представит микс-коллекцию под названием Dolce Vita.