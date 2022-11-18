Хабаровск направил больше 78 миллионов рублей на помощь мобилизованным Фото: Администрация Хабаровска

Финдепартамент Хабаровска доложил о расходах бюджета на оказание поддержки семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО.

- В Хабаровске изменятся целевые статьи расходов бюджета на организацию питания детей, помощь на проезд школьникам и студентам, проживающим в ПВР, единовременную помощь детям из семей тех, кто призван для решения задач СВО, и на другие меры поддержки, - сказал Сергей Голик, начальник финансового департамента мэрии Хабаровска.

217 тысяч уже выделено на то, чтобы дети из семей беженцев смогли отдохнуть на каникулах в городских оздоровительных лагерях. 101 тысячу направили на возмещение проезда школьникам и студентам, которые проживают в пунктах временного размещения. 544 тысячи будет выплачено в ноябре детям из семей мобилизованных – по 20 тысяч на каждого ребенка. 11 миллионов направят в этом месяце на закупку оптических приборов для военных и еще два миллиона на квадрокоптеры и запчасти для машин. Полтора миллиона будет потрачено на закупку дров и угля в частные дома семей, где есть мобилизованные. Общая сумма расходов бюджета на цели, призванные поддержать военнослужащих и их родных, составляет 78,9 миллиона рублей.

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