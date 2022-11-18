Гимнастки Хабаровска проведут благотворительный концерт и аукцион
Фото: Правительство Хабаровского края
20 ноября в 12:00 состоится благотворительный концерт и аукцион «Все для победы». Он пройдет в спортшколе «Олимпия», гимнастки из которой выступят с показательными номерами. Здесь же пройдет аукцион, который поможет собрать средства для поддержки мобилизованных. Среди лотов - поделки, вышивки и игрушки, сделанные детьми. Также будут выставлены картины известных дальневосточных художников - Надежды и Владимира Хрустовых.
- Когда вся Россия работает на победу, мы не можем оставаться в стороне. Приглашаем всех на наш концерт-аукцион, - сказала Ольга Борзова, председатель Федерации художественной гимнастики Хабаровского края.
В день аукциона в фойе организуют беспроигрышную лотерею, будет работать буфет «Худышка» с выпечкой.
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