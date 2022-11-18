Мед с опасными препаратами обнаружил Россельхознадзор в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

На хабаровском предприятии ООО «ТЭП» сотрудники Россельхознадзора в рамках госмониторинга отобрали пробы меда, который компания купила в личном хозяйстве в Приморском крае. Исследования показали, что в продукте содержатся метаболиты нитрофуранов.

- По требованию технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», в меде и продуктах пчеловодства не допускается содержание лекарственных средств группы нитрофуранов и их метаболитов, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Специалисты ведомства направили информацию о нарушении в Приморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В адрес компании «ТЭП» объявили предостережение. Предприятию запрещено выставлять на продажу небезопасный мед.

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