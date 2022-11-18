В Хабаровском крае поток туристов составит около 550 тысяч человек в 2022 году Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровский край стал одним из лидеров по числу туристов и развитию отрасли на Дальнем Востоке. В первом полугодии в ДФО побывали 1,9 миллиона путешественников. Из них Хабаровский край принял около 17% (около 320 тысяч человек), уступив только Приморью, у которого 20% (380 тысяч).

- По прогнозам, в этом году Хабаровский край посетят 550 тысяч туристов из разных регионов России. Мы постепенно возвращаемся к показателям, которые были до начала пандемии коронавируса. В 2019 году у нас побывали 570 тысяч человек. За девять месяцев с начала года в Хабаровский край приехали около трех тысяч туристов из других стран, - сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Ожидается, что объем платных туристских и гостиничных услуг к концу года достигнет 3,3 миллиарда рублей, что на 164 миллиона больше, чем в прошлом году.

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