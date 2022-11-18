Нового мэра Советской Гавани выберут досрочно 15 января

Павел Боровский, экс-глава города Фото: администрация Советской Гавани

Главу Советской Гавани в Хабаровском крае выберут досрочно. Выборы назначены на 15 января 2023 года. Такое решение принято в связи с прекращением полномочий прошлого мэра Павла Боровского.

На данный момент обязанности главы исполняет Владимир Чуришка, который ранее находился в должности замглавы мэра по финансовым вопросам. Долгое время нового главу не могли выбрать из-за судебных разбирательств. Экс-глава оспаривал решение об отстранении.

- 2 сентября суд решил оставить иск экс-мэра без удовлетворения, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ольга Глебова, председатель совета депутатов Советской Гавани.

Решение о досрочных выборах опубликовано на сайте администрации городского поселения. Возможные кандидаты на роль нового мэра пока что неизвестны.

Напомним, судебная тяжба о законности досрочного отстранения Павла Боровского началась из-за конфликта интересов. Глава города женился на подчиненной в 2019 году.

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