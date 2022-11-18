Театр народной песни дальневосточных казаков создадут в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в 2023 году откроют театр народной песни дальневосточных казаков. Его разместят на базе краевого Дворца дружбы «Русь». Поручение о создании отдал лично Михаил Дегтярев.

На создание театра выделят три миллиона рублей. Эти средства пойдут на закупку костюмов и музыкальных инструментов. Открытие театра - это часть реализации государственной политики в отношении казачества. Стратегия на 2021-2030 годы была подписана Владимиром Путиным.

- Казачья культура - один из столпов воспитания патриотизма у молодежи. Кроме того, создание нового театра казачьей песни будет способствовать выявлению талантов. Благодаря такой поддержке подрастающее поколение сможет реализоваться в творчестве на благо Родины, - сказал Роман Мирошин, атаман Окружного казачьего общества Хабаровского края.

На данный момент в регионе нет подобных коллективов, поэтому театр станет первым подобным культурным событием.

Культура казаков играет немаловажную роль в жизни региона. Так, в сентябре в Хабаровском крае состоялась презентация официального сайта Уссурийского войскового казачьего общества. Она прошла в Гродековском музее в рамках Дня российского казачества.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.