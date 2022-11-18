Снежный циклон обрушится на Хабаровский край Фото: Виктория БАБАНИНА

20 и 21 ноября в Хабаровский край придет западный циклон. В регионе ожидаются серьезные осадки: мокрый снег и дождь. Местами ветер разовьет скорость до 15-20 метров в секунду, а на дорогах ожидается гололедица.

Ухудшение погодных условий может привести к авариям, отключению света и нарушению движения общественного транспорта.

- Просьба к водителям большегрузного и личного транспорта не выезжать за пределы населенных пунктов. Если это невозможно, то следует быть предельно внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим и правила безопасности. Пешеходам также нужно быть осторожными, - сказал Виталий Дарчия, помощник начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По всему региону развернут мобильные группы спасателей. Они будут работать вместе с сотрудниками ГИБДД. При необходимости будет оказана оперативная помощь водителям.

19 ноября в крае ожидается небольшое потепление вплоть до плюсовых температур. В южных районах региона ожидается до +5 градусов днем.

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