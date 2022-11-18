Водитель насмерть сбил пешехода в Комсомольске-на-Амуре Фото: Артем КИЛЬКИН

В Комсомольске-на-Амуре 40-летний водитель сбил пешехода на Аллее труда. Это случилось 2 сентября 2022 года.

Установлено, что автомобилист двигался по проезжей части. В это время было очень солнечно, и свет временно ослепил его. Из-за потери видимости он не заметил переходившего дорогу на пешеходном переходе 71-летнего мужчину.

- В результате ДТП пострадавший пешеход скончался на месте, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура Комсомольска утвердила обвинительное заключение. Автомобилиста обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Уголовное дело передано в Центральный районный суд города. Он вынесет вердикт и назначит наказание в случае установления вины водителя.

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