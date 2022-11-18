В Хабаровске потеплеет 19 ноября Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Хабаровский край готовится к приходу мощного циклона, который принесет снег и сильный ветер. Выход циклона ожидается 20-21 ноября, сообщают синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС». Однако в субботу, 19 ноября, день обещает быть спокойным.

Например, в Хабаровске осадки не ожидаются. Столбик термометра днем покажет от 0 до +2 градусов. Ветер ожидается юго-западного и юго-восточного направления от 3 до 9 метров в секунду.

На юге Хабаровского края температура днем будет варьироваться от -1 до +4 градусов. Существенных осадков не стоит ждать. Ветер будет дуть в западном и восточном направлениях со скоростью от 5 до 10 метров.

В центральных районах региона осадки тоже не прогнозируются. Столбик термометра покажет от -8 до +4 градусов. Ветер будет различных направлений от 4 до 10 метров.

На севере региона суббота также будет бесснежной. Днем будет достаточно холодно. Температура будет варьироваться от -16 до +1 градуса. Ветер будет дуть в различных направлениях от 4 до 12 метров.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.