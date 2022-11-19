Год строгого режима получил житель ЕАО за избиение хаски

После издевательств собака стала хромать на задние лапы Фото: Андрей АБРАМОВ

В Еврейской автономной области приговор выслушал 41-летний житель села Найфельд. Мужчина получил наказание за «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему болит и страданий, повлекшее его увечье», сообщает пресс-служба Биробиджанского районного суда.

Настоящий акт жестокости произошел 2 мая 2022 года. 41-летний мужчина сильно напился и на приусадебном участке избил собаку породы хаски. Орудием преступления стал деревянный черенок от тяпки. Собака по имени Ева выжила и ее доставили в местный приют «Добрые руки».

Примечательно, что мужчина полностью признал свою вину. Ранее он объяснял свои действия в суде:

- Мне показалось, что она на меня прыгнула, а я вот ее решил проучить. Да, я собаку бил, признаю.

После нападения мужчина собака приобрела хромоту обеих задних лап. Сейчас собака находится на попечении приюта.

Хотя признание вины было смягчающим обстоятельством, ранее мужчина уже отбывал срок за кражу и за незаконное приобретение и хранение наркотиков, что выступило против него.

- При определении наказания также учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его категория, отрицательные характеристики. Рассмотрев дело, суд пришел к выводу о невозможности исправления подсудимого без изоляции от общества, - объяснили в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

Учитывая все, мужчине назначено наказание в видео 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.