В Хабаровске откроют филиал Всероссийского государственного университета кинематографии. Фото: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева».

Правительство Хабаровского края подписало соглашение об открытии в столице региона филиала Всероссийского государственного университета кинематографии. Свои подписи на документе поставили министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин и ректор ВГИКа Владимир Малышев.

Как подчеркнул губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале «Пулемет Дегтярева», данное соглашение даст творческим жителям региона новые возможности и условия для развития в сфере кинообразования.

- На пленарном заседании ВЭФ-2022, президент России Владимир Путин заявил об открытии на Дальнем Востоке к 2025 году филиалов ГИТИСа, ВГИКа и Щукинского училища для подготовки работников культуры и искусства, - напомнил Дегтярев.

Стоит отметить, что в Хабаровском крае активно развивается направление анимации. Так, сейчас студия «Мечталет» работает над созданием мультфильма о Геннадии Невельском. Исследователя озвучит известных российский актер Антон Эльдаров.

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