Пожилую женщину сняли с балкона пятого этажа в Магадане
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
На оперативный вызов выезжали спасатели ГУ МЧС России по Магаданской области днем 18 ноября. В пожарно-спасательную службу поступила информация, что на балконе пятого этажа дома по проспекту Карла Маркса стоит женщина.
Выяснилось, что 63-летняя женщина стояла за перилами балкона. Для оказания ей помощи, спасатели вскрыли входную дверь и пробрались в квартиру.
- Женщину удалось снять с балкона. Ей оказали психологическую помощь и передали сотрудникам скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.
На выручку магаданке выезжали 9 человек личного состава и 3 единицы техники.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru