Пожилую женщину сняли с балкона пятого этажа в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

На оперативный вызов выезжали спасатели ГУ МЧС России по Магаданской области днем 18 ноября. В пожарно-спасательную службу поступила информация, что на балконе пятого этажа дома по проспекту Карла Маркса стоит женщина.

Выяснилось, что 63-летняя женщина стояла за перилами балкона. Для оказания ей помощи, спасатели вскрыли входную дверь и пробрались в квартиру.

- Женщину удалось снять с балкона. Ей оказали психологическую помощь и передали сотрудникам скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

На выручку магаданке выезжали 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

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