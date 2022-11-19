Педагоги из Хабаровска победили во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют - 2022» Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские педагоги выиграли в конкурсе «Педагогический дебют – 2022», участие в котором приняли 700 учителей со всей страны. В очный этап прошли 150 педагогов. Награду в номинации «Лучший молодой учитель» взяла учитель русского языка и литературы лицея «Звездный» Мария Пальникова. «Лучшим молодым классным руководителем» стала учитель истории и естествознания лицея «Звездный» Анжела Магденко. А директор гимназии №6 Наталья Скалозуб победила в номинации «Лучший молодой управленец».

- Хабаровск прогремел на всю Россию, благодаря таким замечательным, талантливым и профессиональным педагогам. Образование в Хабаровске находится на высочайшем уровне – и вы еще раз это подтвердили. Я вам очень признателен за любовь к профессии, за любовь к детям, к городу Хабаровску, - обратился к молодым педагогам Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

«Педагогический дебют – 2022» проводится с 2006 года при поддержке госдумы России. Во второй раз за всю историю конкурса победителями стали два педагога из одной школы.

В ходе встречи мэра Хабаровска Сергея Кравчука с педагогами, заммэра по соцвопросам Ольга Мильчакова предложила провести в мае 2023 года Дальневосточный социальный форум, чтобы обменяться опытом образовательных учреждений и социальной работы.

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