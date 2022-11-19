Житель Биробиджана сбил подростка с матерью Фото: Прокуратура ЕАО

Прокуратура Еврейской автономной области организовала проверку по факту ДТП. Авария произошла вечером 18 ноября в районе улицы Стяжкина в Биробиджане. Женщина со своим 15-летним сыном шли по обочине дороги, как вдруг на повороте красная Honda Fit сбила их с ног.

Автомобиль занесло на скользкой дороге Фото: Прокуратура ЕАО

На место ДТП выехал прокурор Биробиджана Анатолий Толстихин. Изучив место аварии, прокурор отправился в больницу, куда доставили пострадавших. Они получили телесные повреждения.

- Предварительно, причиной ДТП была скользкость на дороге. Работы по ее ликвидации не были проведены своевременно, дорога покрыта снежным накатом, а обработка противогололедными материалами не проводилась, - сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.

Как полагает следствие, водитель не справился с управлением и наехал на пешеходов. Следственным отделом МОМВД «Биробиджанский» проводится доследственная проверка. Ее ход и результаты поставлены прокурором области на контроль.

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