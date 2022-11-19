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НовостиСпорт19 ноября 2022 3:30

В Хабаровске наградили победителей Кубка мэра по художественной гимнастике

Участие принимали более 30 команд
Татьяна ЦВЕНГЕР
В Хабаровске наградили победителей Кубка мэра по художественной гимнастике

В Хабаровске наградили победителей Кубка мэра по художественной гимнастике

Фото: Администрация Хабаровска

В спортивном комплексе «Олимпия» прошли соревнования на Кубок мэра Хабаровска по художественной гимнастике. За главные награды состязания боролись около 250 спортсменок города, сообщает администрация Хабаровска.

Победителями по программам мастеров, кандидатов в мастера спорта и первого спортивного разряда стали гимнастки спортивной школы «Олимпия». Среди них участницы команд «Отрада», «Надежды Олимпии» и «Пламя». В младшей возрастной категории первое место заняли гимнастки спортивного клуба «Грация».

Награды победителям вручили заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Ольга Мильчакова и начальник управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Александр Леонов.

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