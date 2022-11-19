За контрабанду лесоматериалов в Китай осудят четырех жителей Хабаровска
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Под суд пойдут четверо хабаровчан за контрабанду в Китай дуба монгольского и ясеня маньчжурского. В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой».
Как сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу, в Хабаровске подозреваемые подготовили поддельные документы о разрешении на заготовку и владение древесиной. Получив с помощью этих документов разрешение на вывоз лесоматериалов за пределы страны, в КНР переправили на автомобилях и по железной дороге лесоматериала на 28 миллионов рублей.
- Уголовное дело направят на рассмотрение в Артемовский городской суд Приморского края, - сообщили в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.
Арестованы деньги и имущество обвиняемых.
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