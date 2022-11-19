Сеть школ амурских каюров планируют открыть в Хабаровском крае. Фото: Хабаровское краевое отделение Русского географического общества.

В Хабаровском крае ведут работу по реализации проекта возрождения традиционного ездового и охотничьего собаководства коренных народов Приамурья – «Амурия». Пока идет работа по просвещению и популяризации.

В планах организации создать сайт и краевую Федерацию традиционного ездового собаководства, организовать фотовыставки «Амурия – земля собаководов» в Хабаровске, Комсомольске, Николаевске, Амурске, Ванино, Советской Гавани, Сикачи-Алян, Троицкое-Джари, Богородском, Белаве, Мариинском, Софийске, Тыре и других, и провести экспедицию в поселки по берегам Амура.

На февраль 2023 года запланирован первый кубок Хабаровского края по традиционному ездовому собаководству. Гонки будут идти три дня. Экспедицию хотят провести летом 2023 года.

- В перспективе планируется создать сеть школ амурских каюров для детей и взрослых в муниципальных районах края, - сообщили в Хабаровском краевом отделении Русского географического общества.

Уже есть договоренность с администрацией села Верхний Нерген (Нанайский район) о создании пилотной школы.

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