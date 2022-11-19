Российских военных поддержали на митинг-концерте в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

На сцене набережной в Хабаровске прошел митинг-концерт в поддержку ВС РФ, добровольцев, мобилизованных и волонтеров, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Участниками концерта стали представители общественных, ветеранских и молодежных организаций, краевых и местных властей, национальных объединений и политических партий, а также неравнодушные хабаровчане. Жители города взяли с собой флаги, чтобы выразить гордость за свою страну и ее защитников.

Перед гостями выступил Павел Мысин, председатель правления регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Кроме того, со словами поддержки и благодарности выступили депутат Законодательной думы региона Кирилл Цмакалов и член Хабаровского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Юрий Михайлин. Для зрителей с патриотическими песнями и стихами выступил ансамбль «Берега России».

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