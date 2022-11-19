Новые теплицы построят в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Тепличное хозяйство создадут в Хабаровском крае. Проект будет реализован на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Ежегодно в теплицах будут выращивать 1080 тонн огурцов и 960 тонн томатов, что повысит продовольственную безопасность Хабаровского края.

Инвестиции для создания комплекса составят 87,2 миллиона рублей. Появится 51 новое рабочее место. Первый этап проекта планируют ввести в работу в первый месяц 2024 года.

- Мы построим 12 теплиц. Первые три теплицы будут введены в 2024 году, еще четыре в 2025-м и оставшиеся пять в 2026 году. Обогрев круглый гол позволит снимать три урожая ежегодно. Для получения овощей высокого качества в теплице будет полное компьютерное управление обогревом, подсветкой, поливом и дозацией удобрений, - рассказал Антон Романов, руководитель ООО «Инженерно-торговая группа».

Цена на хабаровские овощи будет сопоставима с китайскими. Однако местные товары будут лучше по качеству и свежести.

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