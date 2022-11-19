Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с руководителем «Роснефти» Фото: Правительство Хабаровского края

В Москве прошла рабочая встреча главы Хабаровского края Михаила Дегтярева и главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

- Компания в Хабаровском крае представлена ООО «РН-Комсомольский НПЗ». Завод играет важнейшую роль в обеспечении нефтепродуктами не только нашего региона, но и всего Дальнего Востока, - сказал Михаил Дегтярев.

Компания считается одним из крупнейших работодателей и инвесторов региона, на нем трудится около 15 тысяч человек, а также обеспечивает стабильный объем налоговых поступлений в краевой бюджет.

Сейчас создана рабочая группа для решения вопросов расширения участия промпредприятий края в реализации проектов компании в Хабаровском крае, а также поставки необходимого оборудования для «Роснефти». Поставляются строительные материалы, металлопродукция, IT-оборудование и другое.

В ходе встречи особое внимание уделили социальным проектам, в частности подготовке кадров и взаимодействию с учебными заведениями Хабаровского края.

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