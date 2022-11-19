Блогер Гоар Аветисян проводит мастер-класс в ТЦ «Броско Молл» в Хабаровске. Фото: телеграм-канал Гоар Аветисян.

В Хабаровск приехала бьюти-блогер Гоар Аветисян. Девушка знаменита в России, как визажист и стилист. Созданные ею образы пытаются повторить девушки со всех уголков страны.

О визите блогера в Хабаровск сообщили в телеграм-канале «Не пропустите в Хабаровске»:

- Не пропустите мастер-класс популярного бьюти-блогера Гоар Аветисян. Сейчас в Brosko Mall выступает блогер с 11,5 млн подписчиков.

Девушка постоянно общается со своей аудиторией в соцсетях, делится лайфхаками по похудению, публикует новые образы и рассказывает о семье.

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