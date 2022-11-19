Бежал не на тот свет: мальчик попал под колеса авто, перебегая дорогу в Комсомольске. ОГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Несчастный случай произошел на улице Комсомольской в Комсомольске-на-Амуре днем 19 ноября. Мальчик 10 лет хотел шустро перебежать дорогу, но пренебрег сигналами светофора.

- В районе дома 25 по улице Комсомольской на 10-летнего мальчика наехал «Газ 22177». Мальчик перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход получил незначительную травму, - сообщили в ОГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

В Госавтоинспекции обратились к родителям юных пешеходов: необходимо напомнить детям о соблюдении правил дорожного движения.

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