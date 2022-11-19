В воскресенье Хабаровск ждет гололед

Автолюбителям стоит быть осторожнее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем на столицу Хабаровского края, наверняка, в обильном количестве опустятся хлопья снега, что может привести к гололеду на дорогах. Ночью температура опустится до -7 градусов, но днем жители все еще могут надеяться на положительную температуру – столбик термометра дойдет до отметки в +2 градуса. Порывы юго-западного и юго-восточного ветров могут достигать 19 метров в секунду.

В южных районах региона ожидается мокрый снег. Ночью температура от -5 до 0 градусов, но днем потеплеет до +5 градусов. Ветер восточных и юго-западных направлений, местами, может разгоняться до 19 метров в секунду.

Осадки в виде мокрого снега, предвещающие настоящую зиму, не обойдут и центральные районы. Ночь здесь будет заметно прохладнее – до -11 градусов, в то время, как днем столбик термометра может задержаться на отметке в +5 градусов. Максимальный скорость порывов южных ветров будет достигать 20 метров в секунду.

В северных районах наиболее обильного снегопада стоит ожидать в Аяно-Майском районе. Ночью температура может опуститься до -22 градусов, а днем еще есть шансы на относительно теплый день, когда термометр дойдет до +2 градусов. Ветер различных направлений от 5 до 14 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.