В ЕАО многоквартирный дом утеплили после обращения в прокуратуру

На стене в квартире была обнаружена плесень из-за обилия влаги Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С приходом холодов жительница Биробиджана обнаружила, что наружная стена многоквартирного дома, где она проживает, подвергается сильным заморозкам, в результате чего в квартире женщины стоит холод, доставляющий безусловный дискомфорт при проживании.

Обращения в управляющую организацию с просьбой об утеплении стены остались без ответа, поэтому женщина обратилась в государственную жилищную инспекцию ЕАО. Орган, в свою очередь, подтвердил факт бездействия со стороны управляющей организации и направил предписание об устранении нарушений.

Однако орган государственного жилищного надзора не проконтролировал исполнение предписания, не уследив, что никакие работы по утеплению многоквартирного дома так и не стартовали. Тогда жительница холодной квартиры дошла до прокурора ЕАО Заурбека Джанхотова, который поручил провести проверку.

В ходе проверки жилого помещения на стенах была обнаружена плесень, а обои отслоились вследствие проникновения влаги. В связи с этим, прокуратура ЕАО потребовала от начальника государственной жилищной инспекции ЕАО принять меры и устранить все возникшие нарушения жилищного законодательства, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Как итог – работы по утеплению наружной стены по периметру квартиры заявительницы, наконец, проведены и завершены, поэтому к зиме жительница Биробиджана подходит в полной готовности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.