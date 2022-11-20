Следственный комитет проверит действия водителя, удерживавшего девочку в автобусе

История с водителем автобуса, который удерживал девочку, не сумевшую оплатить проезд из-за ошибки банковской карты, получила логичное продолжение.

Мать девочки после случившегося инцидента обратилась в полицию, в результате чего Северный межрайонный следственный отдел следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области начал процессуальную проверку по факту произошедшего.

Процессуальное решение будет принято после того, как следствие даст оценку действиям водителя автобуса.

Напомним, история произошла 16 ноября, когда девочка не смогла оплатить проезд в автобусе с помощью карты и предложила совершить оплату переводом. На это водитель ответил отказом и закрыл входную дверь, доехав вместе с подростком до конечной остановки. Конфликт решился только после того, как на помощь приехала мать девочки.

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