Междугородние автобусы из ЕАО временно перестанут ходить в Хабаровск

Движение будет закрыто до особого распоряжения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ожидании снежного циклона, который может привести к гололеду на дорогах, было принято решение о временном закрытии движения междугородних автобусов по следующим маршрутам:
Город Биробиджан – город Облучье;
Город Биробиджан – город Хабаровск;
Город Биробиджан – село Головино;
Город Биробиджан - село Ленинское;
Город Биробиджан - село Амурзет.
- Движение для автобусов закрыто с 8 утра 20 ноября и до особого распоряжения, - пояснили в ГУ МЧС России по ЕАО.
Снегопад – время большого количества ДТП, поэтому тем автолюбителям, кто все же планирует сегодня садиться за руль, ведомство рекомендует соблюдать дистанцию и максимально осторожно проезжать перекрестки.
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