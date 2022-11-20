Междугородние автобусы из ЕАО временно перестанут ходить в Хабаровск

Движение будет закрыто до особого распоряжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ожидании снежного циклона, который может привести к гололеду на дорогах, было принято решение о временном закрытии движения междугородних автобусов по следующим маршрутам:

Город Биробиджан – город Облучье;

Город Биробиджан – город Хабаровск;

Город Биробиджан – село Головино;

Город Биробиджан - село Ленинское;

Город Биробиджан - село Амурзет.

- Движение для автобусов закрыто с 8 утра 20 ноября и до особого распоряжения, - пояснили в ГУ МЧС России по ЕАО.

Снегопад – время большого количества ДТП, поэтому тем автолюбителям, кто все же планирует сегодня садиться за руль, ведомство рекомендует соблюдать дистанцию и максимально осторожно проезжать перекрестки.

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