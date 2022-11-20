В Хабаровск возвращается проект Science Slam

Битва в этом году пройдет в стенах ТОГУ. Фото: https://vk.com/scienceslam_khv

Переждав ковидные ограничения, проект Science Slam, где ученые в неформальной обстановке презентуют свои исследования, снова готов столкнуть лбами спикеров Хабаровска.

Сейчас состав участников насчитывает пять человек, готовых рассказать о квантовых частицах, психологии и о том, как уменьшить риск от затопления Амура. На доклад у каждого участника есть 10 минут. Победитель выбирается зрительским голосованием, а именно – громкостью аплодисментов. Получивший наибольшее количество оваций в качестве трофея забирает боксерские перчатки.

Проект направлен на популяризацию науки, а также помогает местным ученым продвигать их достижения. Мероприятие пройдет 25 ноября в 17:00. Площадкой для битвы в этот раз выступит холл правого крыла Тихоокеанского государственного университета.

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