В Магадане задержан иностранец, работавший по поддельной миграционной карте

Поддельная миграционная карта была нужна для работы в России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

19-летний гражданин иностранного государства приобрел поддельную миграционную карту у неустановленного лица. На нарушение мужчина пошел для законного осуществления трудовой деятельности на территории России.

Установить факт незаконного нахождения в стране удалось участковым полицейским МВД России по Магадану совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД.

В отношении жителя Магадана возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Максимальное наказание по ней – до одного года лишения свободы. Фигурант в настоящее время находится в изоляторе временного содержания за нарушение режима Государственной границы Российской Федерации.

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