В Магадане задержан иностранец, работавший по поддельной миграционной карте

Поддельная миграционная карта была нужна для работы в России
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
19-летний гражданин иностранного государства приобрел поддельную миграционную карту у неустановленного лица. На нарушение мужчина пошел для законного осуществления трудовой деятельности на территории России.
Установить факт незаконного нахождения в стране удалось участковым полицейским МВД России по Магадану совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД.
В отношении жителя Магадана возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Максимальное наказание по ней – до одного года лишения свободы. Фигурант в настоящее время находится в изоляторе временного содержания за нарушение режима Государственной границы Российской Федерации.
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