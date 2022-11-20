Женщина попала в реанимацию после пожара в Комсомольске-на-Амуре

Возгорание, предположительно, началось в ванной. Фото: https://t.me/komcitynews

Вечером 19 ноября в Комсомольске-на-Амуре сотрудники спасательной службы прибыли на вызов по адресу Комсомольская, 10. На месте выяснилось, что возгорание произошло внутри квартиры на шестом этаже.

Очаг возгорания был обнаружен в ванной комнате, где пострадали вещи, а также стиральная машина, которая полностью сгорела. Однако огонь не успел разойтись по всей квартире благодаря оперативным действиям пожарных.

Хозяйке квартиры, которая на момент возгорания, находилась внутри, не удалось эвакуироваться самостоятельно, в результате чего она получила ожоги и вдохнула серьезное количество дыма. Пострадавшую удалось вовремя спасти, но сейчас она находится в реанимации.

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