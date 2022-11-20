Мужчина погиб в ДТП под Комсомольском-на-Амуре

В опасную погоду ГИБДД не рекомендует выезжать на трассу без острой необходимости. Фото: https://t.me/komcitynews

Пожарные, спасатели и сотрудники скором помощи выехали на место «схода» с трассы автомобиля Тойота Калдина под Комсомольском-на-Амуре.

Дорога после потаявшего снега осложнила управление, в результате чего автомобиль слетел на бетонные конструкции водопропуска. Травмы, полученные от столкновения, оказались смертельными для мужчины 1976 года рождения. Вместе с водителем в машине находилась женщина, которой удалось избежать серьезных травм.

ДТП оказалось не единственным на данном участке – во время спасательных работ в кювет влетела еще одна машина, которую удалось вытащить.

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