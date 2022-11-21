Движение по двум участкам региональных дорог восстановлено в Хабаровском крае Фото: Виктория МИНАЕВА

20 ноября из-за снежного циклона и гололеда в Хабаровском крае закрыли проезд автобусам по двум участкам дорог: Комсомольск-на-Амуре - Амурск (28-46 километр) и подъезд к селу Ачан (0-67 километр).

-21 ноября в 5:30 введенные ограничения для движения пассажирских автобусов сняты, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Хотя проезд открыли, водителей все равно призывают быть осторожнее на дорогах. Местами на проезжей части встречаются участки, покрытые льдом и снегом. Нужно соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, учитывать погодные условия. Телефоны вызова экстренных служб с мобильных телефонов - «101» и «112».

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