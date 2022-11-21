Лжесантехник из Комсомольска зарабатывал на доверчивых жителях поселка
Фото: Иван ВИСЛОВ
32-летний комсомольчанин обманывал жителей поселка Солнечный, желая заработать денег, не прикладывая усилий. Он приходил в квартиры и дома, представлялся сантехником, осматривал счетчики на воду и создавал видимость их ремонта. За свои «услуги» он брал от трех до шести тысяч рублей.
- Когда один из потерпевших хотел перевести деньги через мобильный банкинг, «сантехник» попросил его телефон и тайно перевел себе 24 тысячи рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На мужчину завели уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Кража» и передали материалы в суд для рассмотрения по существу.
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