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НовостиОбщество20 ноября 2022 23:41

Лжесантехник из Комсомольска зарабатывал на доверчивых жителях поселка

Мужчине грозит лишение свободы за мошенничество
Александра ЯВИЩЕНКО
Лжесантехник из Комсомольска зарабатывал на доверчивых жителях поселка

Лжесантехник из Комсомольска зарабатывал на доверчивых жителях поселка

Фото: Иван ВИСЛОВ

32-летний комсомольчанин обманывал жителей поселка Солнечный, желая заработать денег, не прикладывая усилий. Он приходил в квартиры и дома, представлялся сантехником, осматривал счетчики на воду и создавал видимость их ремонта. За свои «услуги» он брал от трех до шести тысяч рублей.

- Когда один из потерпевших хотел перевести деньги через мобильный банкинг, «сантехник» попросил его телефон и тайно перевел себе 24 тысячи рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На мужчину завели уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Кража» и передали материалы в суд для рассмотрения по существу.

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