Очень хотел работу: купленный диплом не помог мужчине получить должность

Мужчина попытался устроиться на работу с поддельным дипломом в Хабаровском крае
Фото: Иван ВИСЛОВ
29-летний мужчина попытался устроиться на работу с поддельным дипломом. Его обман быстро раскрылся, и теперь молодому человеку светит срок.
Житель Верхнебуреинского района хотел устроиться на работу, но для этого ему нужен был диплом о высшем образовании. Вместо того чтобы получить документ официально, он решил купить корочку. Работодатель заметил подвох и обратился в полицию.
- На подозреваемого завели уголовное дело за приобретение и использование заведомо официального документа. Материалы переданы в суд для рассмотрения, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Продавца подделки пока найти не удалось.
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