Пекарни Хабаровского края получают поддержку для сдерживания цен на продукцию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пекарни Хабаровского края получают помощь, которая помогает сдерживать цены на хлебобулочную продукцию. В этом году финансирование составило 10,8 миллиона рублей.

- Такая мера помогает стабилизировать цены на социально значимые продукты. Каждый месяц отбор на получение помощи проходят 12 предприятий. Им компенсируют часть затрат на производство и реализацию хлеба, - сказала Светлана Абдалова, представитель минсельхоза Хабаровского края.

В этом году на каждый килограмм продукции сумма поддержки для региональных производителей составляет 2,5 рубля. В прошлом году ее размер был на 50 копеек меньше.

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