Выставка книг «Издано в Хабаровском крае» прошла в Москве Фото: Дальневосточная государственная научная библиотека

Дальневосточная государственная научная библиотека с 2022 года проводит Дни культурного обмена с городами России. Учреждение стало участником программы «Культурные гастроли», в рамках которой знакомит жителей разных населенных пунктов с творчеством дальневосточных авторов. В 2022 году городом культурного обмена стала Москва.

- Проект «Культурные гастроли» стал частью флагманской инициативы «Край комфортного проживания». Он направлен на активизацию контактов Хабаровского края с другими регионами страны в области культуры, - рассказали в Дальневосточной государственной научной библиотеке.

Такая масштабная книжная экспозиция представлена в Москве впервые. Гости выставки под названием «Издано в Хабаровском крае» могут познакомиться со 100 интересными, необычными и яркими изданиями дальневосточных авторов и исследователей, справочниками о городах нашего региона. Среди них и фотоальбомы о современной жизни региона, красоте его природы.

В проекте приняли участие главы всех районов края. Они представили на экспозиции юбилейные иллюстрированные альбомы, в которых отображается красота территорий. Кроме того, в экспозицию вошли книги «Этноатлас Хабаровского края», репринтные издания книг Барсукова «Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский», Бодиско «Из жизни Хабаровска», сборник «Избранное» Арсеньева. Также на выставке представлена коллекция книг краевого музея имени Гродекова об истории и культуре коренных малочисленных народов края.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.