Несколько рейсов из Хабаровска перенесли из-за плохой погоды Фото: Иван Макеев

Аэропорт Хабаровска работает в штатном режиме. Все рейсы принимаются и отправляются по расписанию, но некоторые вылеты пришлось отложить из-за плохой погоды в городах - пунктах прибытия:

- НИ405, Хабаровск - Аян - Нелькан. Вылет 22 ноября в 9:10;

- НИ401, Хабаровск - Николаевск - Охотск. Вылет переносится на 10:20.

Самолет, летевший рейсом FV6283 из Москвы в Южно-Сахалинск, вынужденно сел в Хабаровске из-за плохих метеоусловий в конечной точке маршрута. Приблизительное время отправления - 10:10. Также 21 ноября пришлось вынужденно отложить время вылета рейса U6174 Хабаровск - Екатеринбург - Санкт-Петербург. Но сейчас самолет уже поднялся в воздух и следует в аэропорт прибытия.

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