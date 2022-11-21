«Фейсконтроль» в общежитии: руководство ДвГУПС установило жесткие правила для студентов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Чтобы удержаться за место в общежитии, студентам ДВГУПС приходилось выкладываться на полную. Согласно приказу и. о. ректора, нужно было в очередном учебном году набрать не меньше 100 баллов. Любое, даже незначительное падение рейтинга являлось основанием для выселения. Студентам приходилось следить не только за успеваемостью, но и за порядком в комнатах, благоустройством помещений.

- Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку, которая подтвердила нарушение жилищных прав учащихся. Установлено, что приказ и. о. ректора противоречил федеральному законодательству, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Благодаря вмешательству правоохранителей старый приказ был отменен. Вместо него разработан новый свод правил проживания в общежитии, который не ущемляет права студентов.

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