Хабаровское УФАС выдало четыре предупреждения регоператору Фото: Андрей АБРАМОВ

Хабаровское управление ФАС России выдало четыре предупреждения регоператору по обращению с отходами. Причиной для этого стало подозрение ООО «Хабавтотранс ДВ» в нарушении антикоррупционного законодательства.

- Компания выполнила требования. Также были улажены разногласия по договорам с УК «ТЭКО», ООО «Регион Инвест», АО «Хабаровский речной торговый порт» и ИП Канищевым О. Ю., - сообщили в УФАС России по Хабаровскому краю.

Напомним, что «Хабавтотранс ДВ» - крупнейший оператор по обращению с ТКО в регионе. В обязанности предприятия входит сбор в вывоз мусора на свалки, обработка, обеззараживание и захоронение отходов в соответствии с законами России.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.