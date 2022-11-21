В Хабаровском крае модернизировано 37 домов культуры за 2022 год Фото: Правительство Хабаровского края

За этот год в десяти районах Хабаровского края было модернизировано 37 учреждений культуры. На это было потрачено больше 10 миллионов рублей. Деньги выделены в рамках федерального проекта «Местный Дом культуры». Он направлен на развитие материально-технической базы учреждений в городах и селах, где проживает меньше 50 тысяч человек.

- В небольших населенных пунктах живут люди с творческим потенциалом. Мы должны помочь им реализовать свои возможности, создать комфортные условия. Для этого каждый год проводится конкурсный отбор. Организация может получить поддержку в этом году, а потом опять отправить заявку на финансирование. Уже формируется список на обновление в 2023-2025 годах, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

В ДК Хабаровского района в этом году произошли самые большие изменения. Он получил 2,2 миллиона на реконструкцию. В селах Наумовка, Малышево, Галкино, Некрасовка и Елабуга появились панели для светодиодного экрана, ноутбуки, мебель, одежда и навесы для сцены. В районах имени Полины Осипенко, Комсомольском, Солнечном и Ульчском закупили звуковое, световое и компьютерное оборудование и мебель. До миллиона на оснащение материально-технической базы получили ДК Ванинского, Советско-Гаванского и Нанайского районов. Там купили новые стулья, микшерский пульт, оборудование для выставок. По 500 тысяч выделено Верхнебуреинскому и району имени Лазо на замену музыкальной аппаратуры.

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