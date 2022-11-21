В Хабаровске обсудили проблемы и способы противодействия экстремизму

Круглый стол на тему «Экстремизм в молодежной среде: актуальные проблемы противодействия» прошел в Российском государственном университете правосудия. Обсудить проблемы и способы противодействия экстремизму собрались депутаты гордумы и регионального парламента, представители молодежной палаты, научного и судейского сообщества, правоохранители.

Участники круглого стола пришли к выводу, что нужно сделать мягче наказание за некоторые преступления. Меру необходимо выбирать, основываясь на степени опасности преступления для окружающих. Речь шла о том, что все проступки, которые не создают угрозу жизни и здоровью, не должны считаться преступлениями. Их можно перевести в административные правонарушения.

Прокуратура Хабаровска предложила популяризовать профилактику экстремизма, привлекая для этого психологов. Специалисты могли бы помочь с «переводом» сложной юридической терминологии для обычных граждан. Также участники поняли, что специалистам по уголовному праву нужно больше внимания уделять профилактике среди школьников и их родителей.

Во время встречи Молодежная палата и дальневосточное отделение Молодежного союза юристов подписали соглашение. Они договорились о совместной работе по борьбе с экстремизмом среди молодых людей.

- Безопасность - это одна из категорий жизнеобеспечения. Партнерство с разными структурами - важное направление молодежной политики, заложенное в народной программе партии, которую я представляю, «Единой России». Для обеспечения безопасности, развития системы профилактики экстремизма это соглашение, конечно, играет важную роль, - сказал Александр Федчишин, депутат Хабаровской гордумы.

Участники встречи решили, что теперь будут собираться каждый месяц для обсуждения текущих проблем и вопросов.

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