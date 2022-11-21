В хабаровской школе №85 открыли «Парту Героя» в честь Ивана Барыкина Фото: Администрация Хабаровска

Акция «Парта героя» продолжается в Хабаровске. В этот раз памятный символ установили в школе №85 в честь Ивана Андреевича Барыкина. На столе напечатано фото героя, факты из его биографии, боевых достижений. Право сидеть за партой получат отличники и ученики, которые принимают участие в общественных работах.

- Иван Барыкин учился в школе №85. Он закончил ее в 1996 году. В 2003-м Иван получил диплом Хабаровского пограничного института. После этого его направили на службу в Ингушетию. Во время одного из заданий мужчина получил смертельное ранение. За мужество и отвагу при исполнении воинского долга указом президента Российской Федерации он был посмертно награжден орденом Мужества, - рассказали в администрации Хабаровска.

На церемонию в школу пришли родственники и близкие героя, сотрудники мэрии, школьники, ветераны и чиновники. В память об отважном лейтенанте возложили цветы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.