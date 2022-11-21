Импортозамещение в деле: «Ростелеком» переводит «Многовершинное» на отечественное оборудование связи

«Ростелеком» запустил на промышленной площадке рудника «Многовершинное» в п. Многовершинный Хабаровского края беспроводную сеть Wi-Fi, использовав точки доступа российского производства. Импортное оборудование, которое ранее обеспечивало беспроводной интернет, заменили на аналоги от компании ЭЛТЕКС.

На территории рудника «Многовершинное» размещены 20 уличных точек беспроводного доступа ведущего российского разработчика и производителя телекоммуникационного оборудования компании «ЭЛТЕКС». Установленное оборудование обеспечивает предприятию Wi-Fi покрытие на площади 200 тысяч квадратных метров.

«Беспроводные точки доступа закупались в рамках проекта создания среды высокоскоростной передачи данных в районе устьев штолен и на других производственных объектах «Многовершинного» с низким уровнем сигнала сотовой связи. Организованная беспроводная среда в первую очередь используется для передачи данных системы позиционирования автотранспорта, задействованного на работах в подземных горных выработках», — рассказал Артем Земцов, начальник отдела информационных технологий рудника «Многовершинное».

«В этом году мы видим трехкратный всплеск запросов от представителей бизнеса по отечественному телекоммуникационному оборудованию и облачным решениям. Компании ищут замену импортному оборудованию и программному обеспечению. Многие готовы переходить на облачные решения — виртуальные АТС, виртуальные центры обработки данных, облачное видеонаблюдение. Эти услуги позволяют компаниям не создавать собственную IT-инфраструктуру и не нести расходы на персонал, который ее будет обслуживать. Достаточно определиться, какие задачи бизнесу нужно решать, и подключить соответствующие цифровые услуги», — рассказал Антон Галазин, директор по работе с корпоративным и государственными сегментами Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

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