Температура в Хабаровске резко упадет 22 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровске 22 ноября будет морозной. Температура воздуха упадет на 3-5 градусов. Ночью столбик термометра покажет от -10 до -12, а днем 5-7 градусов ниже ноля. Мороз дополнится холодным ветром, сила которого достигнет 9-14 метров в секунду. Синоптики не прогнозируют осадки на вторник.

На территории Хабаровского края 22 ноября также похолодает. Вероятность снега будет низкой по всему региону. Осадки возможны в Верхнебуреинском, Николаевском и Ульчском районах. В Хабаровском, Нанайском районах и на территории охотского побережья ветер будет дуть с силой 15-20 метров в секунду, а на остальных территориях - до 14 метров.

На юге края температура воздуха 22 ноября ночью составит от -9 до -14, днем от -1 до -6 градусов. В центральной части региона мороз особо почувствуется ночью - до -25 градусов, а днем температура поднимется от ноля до -14. В северной части ночью будет от -8 до -17, днем от -4 до -12 градусов.

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