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НовостиОбщество21 ноября 2022 5:46

Благотворительный концерт-аукцион «Все для победы!» прошел в Хабаровске

Его устроили в спорткомплексе «Олимпия»
Александра ЯВИЩЕНКО
Благотворительный концерт-аукцион «Все для победы!» прошел в Хабаровске

Благотворительный концерт-аукцион «Все для победы!» прошел в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

Благотворительный концерт, цель которого - собрать деньги на помощь военнослужащим и их семьям, прошел в хабаровском спорткомплексе «Олимпия». Перед зрителями выступили лучшие гимнастки города и начинающие спортсменки. На аукционе гостям предложили купить поделки, которые воспитанники школы «Олимпия» сделали своими руками.

- Мы собрали 300 тысяч рублей. Может, в масштабах страны не так много, но для нас это ценно. Дети будут знать, что они сделали доброе дело, и их труд будет вкладом в общую победу, - сказала Ольга Борзова, директор спортивной школы «Олимпия».

Подготовка к концерту и аукциону длилась месяц. Гимнастки репетировали номера, делали поделки. Они достойно выступили и внесли большой вклад в общее доброе дело.

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