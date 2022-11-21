Оставил деньги в банкомате: хабаровчанин снял наличку с карты, но ее забрала незнакомка

Из-за технического сбоя в банкомате мужчина потерял крупную сумму в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неудачное стечение обстоятельств для жителя Хабаровска привело к потере 15 тысяч рублей. Мужчина отправился в банк на Тихоокеанской, где планировал снять наличку с карты. Он ввел нужную сумму, потом машина зажужжала купюрами, но лоток с деньгами так и не открылся. Несколько минут хабаровчанин простоял рядом с банкоматом, но поняв, что аппарат не планирует выдавать деньги, решил, что случился сбой.

- Мужчина ушел, а к устройству подошла следующая клиентка, которая увидела наличку в лотке. Она забрала 15 тысяч и сразу ушла из отделения, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Личность женщины удалось установить. Полиция задержала 50-летнюю хабаровчанку, которая работает администратором в стоматологии. По ее словам, деньги она потратила на свои нужды. На нее завели уголовное дело по статье о краже. Теперь медработнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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