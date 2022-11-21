Девять новых троллейбусов с автономным ходом получит Хабаровск до 25 декабря Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске проходил тест-драйв уфимский троллейбус модели «Горожанин». За последние месяцы жители города смогли оценить его работу и высказать свое мнение. Напомним, что ранее в мэрии говорили о том, что город закупит новый транспорт, только если он понравится жителям. Хабаровчане одобрили закупку техники. Девять новых троллейбусов с автономным ходом прибудут в краевую столицу до конца декабря. «Горожанин», который был на тест-драйве, тоже останется в городском автопарке.

- Сейчас заключено два контракта на поставку девяти троллейбусов до 25 декабря. Общая их сумма - 250 миллионов рублей, - рассказали в администрации Хабаровска.

Новые машины могут ездить по городу без подключения к контактной сети на расстояние до 40 километров. В них есть вся необходимая электроника - кондиционер, системы отопления и контроля пассажиропотока и оплаты проезда, камеры наблюдение и другое. В первое время новые троллейбусы выйдут на маршрут №1, но в дальнейшем их распределят и по другим направлениям.

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