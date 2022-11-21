Хабаровчане могут купить билет на поезд со скидкой до 40% до 22 декабря
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Хабаровска могут получить скидки на поездки в плацкарте до 22 декабря. В России запустили акцию, которая поможет сэкономить до 40% от стоимости билетов. По сниженной цене можно отправиться в Благовещенск (поезд и №35/36) или Владивосток (№5/6).
- Скидки в 30% предоставляются на верхние места с нумерацией со 2 по 36. Снизить цену билета на 40% можно на верхние боковые места с нумерацией с 38 по 54, - рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».
Воспользоваться акцией можно, если купить билеты не позже, чем за три дня до отправки.
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