Спасатели МЧС вытащили из реки джип и снегоход в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Днем 17 ноября двое мужчин из района имени Лазо отправились на охоту, взяв с собой собаку. Они решили ехать на джипе с прицепом, в который погрузили снегоход «Буран». Чтобы перебраться на другой берег горной реки, они поехали по косе, где не раз уже пересекали акваторию. Из-за того, что уровень воды в реке сильно вырос, а ее дно сильно размыло, мужчины не смогли добраться до противоположного берега. Джип почти по крышу ушел под воду вместе с прицепом.

К счастью, недалеко от места ЧП оказалась поисковая группа МЧС с автомобилем повышенной проходимости. Они, закончив поиски в лесу около поселка Сукпай, возвращались в Хабаровск.

- Когда случилось ЧП, один из охотников добрался до дороги, поймал попутку, в которой ехала семья, и попросил догнать наш «КАМАЗ». Они обогнали нас, сигналами показали, чтобы остановились, и обратились за помощью. Мы развернули машину, поехали к реке, где на крыше полузатопленной машины сидел второй охотник. Подцепили трос к «КАМАЗу», сначала вытащили прицеп с «Бураном», потом сам джип. Помощь медиков ни охотникам, ни их собаке не понадобилась, - рассказал Александр Малышев, старший группы спасателей ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели предупреждают об опасности пересечения рек в местах, не оборудованных для этого. Далеко не все случаи заканчиваются так же благополучно.

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