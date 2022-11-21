Пришел поорать и был пойман: преступника из федерального розыска нашли в Биробиджане Фото: Олег ЗОЛОТО

35-летнего мужчину задержали в Биробиджане после устроенного им скандала в гостинице города. Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, выяснилось, что этот человек находится в федеральном розыске за другое преступление.

Мужчина ранее был задержан в Хабаровске за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Не желая нести ответственность и платить штрафы, он решил убежать в ЕАО. За это недобросовестный водитель и загремел в федеральный розыск.

Но в Биробиджане он не встал на путь исправления. 20 ноября мужчина забежал в номер одной из гостиниц города. Там он устроил дебош: начал крыть всех матом, громко кричать, размахивать руками и даже вступил в драку с сотрудником. В какой-то момент работники не выдержали и нажали на тревожную кнопку.

- На место прибыли сотрудники Росгвардии. Их вызвал администратор заведения, пояснив, что данный гражданин устроил скандал, находясь в нетрезвом состоянии, - рассказали в ВНГ по ЕАО.

Дебошира задержали и отвезли в дежурную часть полиции.

- Ему грозит наказание сразу за несколько статей. Помимо вождения транспорта в нетрезвом виде, от также скрывался от правосудия и нарушил общественный порядок, - рассказала «КП» - Хабаровск» Оксана Ткачева, представитель УМВД по ЕАО.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.