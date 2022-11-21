Пришел поорать и был пойман: преступника из федерального розыска нашли в Биробиджане
Фото: Олег ЗОЛОТО
35-летнего мужчину задержали в Биробиджане после устроенного им скандала в гостинице города. Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, выяснилось, что этот человек находится в федеральном розыске за другое преступление.
Мужчина ранее был задержан в Хабаровске за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Не желая нести ответственность и платить штрафы, он решил убежать в ЕАО. За это недобросовестный водитель и загремел в федеральный розыск.
Но в Биробиджане он не встал на путь исправления. 20 ноября мужчина забежал в номер одной из гостиниц города. Там он устроил дебош: начал крыть всех матом, громко кричать, размахивать руками и даже вступил в драку с сотрудником. В какой-то момент работники не выдержали и нажали на тревожную кнопку.
- На место прибыли сотрудники Росгвардии. Их вызвал администратор заведения, пояснив, что данный гражданин устроил скандал, находясь в нетрезвом состоянии, - рассказали в ВНГ по ЕАО.
Дебошира задержали и отвезли в дежурную часть полиции.
- Ему грозит наказание сразу за несколько статей. Помимо вождения транспорта в нетрезвом виде, от также скрывался от правосудия и нарушил общественный порядок, - рассказала «КП» - Хабаровск» Оксана Ткачева, представитель УМВД по ЕАО.
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